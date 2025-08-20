Flamengo vence a Internacional y clasifica a cuartos de final de Copa Libertadores

Con goles de Giorgian de Arrascaeta y Pedro, Flamengo derrotó el miércoles 2-0 a Internacional y logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

|

Tras su triunfo 1-0 en el partido de ida disputado la semana pasada en Río de Janeiro, el Mengao confirmó su superioridad en este duelo entre cuadros brasileños.

El contrincante de Flamengo en la siguiente fase del certamen será Estudiantes de La Plata, que superó 1-0 a Cerro Porteño en el resultado global.

El comienzo del compromiso realizado en el estadio Beira-Rio, de Porto Alegre se retrasó 20 minutos por el lanzamiento a la cancha de papel picado durante la salida de los jugadores al campo.

Flamengo, tricampeón de la Libertadores, se adelantó a los 27 minutos con un tanto del uruguayo De Arrascaeta, que aprovechó un error de su compatriota Sergio Rochet.

|

Samuel Lino regateó y se abrió el espacio para firmar el primer remate a puerta del encuentro. Rochet dio rebote y Gonzalo Plata habilitó de cabeza a De Arrascaeta, quien remató de primera en el área chica.

De Arrascaeta se perdió el duelo de ida por acumulación de tarjetas.

Flamengo sacó provecho de la inversión de más de 40 millones de dólares que sirvió para contratar a Samuel Lino y Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), así como a Jorginho (Arsenal), quienes formaron parte del once de Filipe Luis.

Esta fue la tercera victoria en los últimos ocho días del Mengao sobre Internacional, al que también superó 3-1 el domingo anterior por el campeonato brasileño.

|

Internacional buscó soluciones en el segundo tiempo con el ingreso de los colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero y del ecuatoriano Enner Valencia.

Santos Borré amenazó con un tiro al palo a los 83 minutos.

Pedro puso cifras definitivas a dos minutos del final tras rematar un centro de Luiz Araújo, que desvió levemente Leo Pereira.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Y CRUZ AZUL? ‘TURCO’ MOHAMED QUIERE QUE TOLUCA SEA EL PRIMER MEXICANO CAMPEÓN DE LEAGUES CUP