Así será el cierre del mercado de fichajes en las ligas de Europa

El mercado de fichajes en las principales ligas de Europa tiene como fecha límite el 1 de septiembre de 2025. Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 establecen el mismo día como tope, aunque cada una marca un horario distinto para concluir la ventana de registros.

Modric en AC Milan I @SerieA_ES

En Inglaterra, la Premier League cierra la inscripción de jugadores a las 19:00 horas locales. Cabe resaltar que la liga organizó un sistema especial con dos fases: una entre el 1 y el 10 de junio, y otra que abarcó del 16 de junio al 1 de septiembre, con el propósito de ajustarse al calendario del Mundial de Clubes.

En España, LaLiga fija el cierre hasta el último minuto del día. La hora oficial corresponde a las 23:59 horas en la península ibérica, lo que permite a los equipos españoles concretar fichajes en el límite de tiempo.

Jugadores del Real Madrid I @LaLiga

La Serie A de Italia determina la hora de clausura a las 20:00 horas locales. Con este plazo, los clubes italianos finalizan los movimientos de refuerzos y ventas antes de que el reloj llegue a la noche del lunes 1 de septiembre.

En Alemania, la Bundesliga también colocó el cierre del mercado a las 20:00 horas locales, lo que se traduce en una hora más que en Inglaterra. De esta forma, los equipos alemanes completan la inscripción de jugadores con un margen similar al del fútbol italiano.

Por su parte, la Ligue 1 de Francia establece la fecha del 1 de septiembre como límite, con la hora situada en torno a las 20:00 horas locales. Esta disposición mantiene a los clubes franceses en sintonía con las otras ligas principales del continente.

A partir de esta fecha, las plantillas de los clubes europeos quedan registradas de manera oficial hasta la apertura del mercado invernal.

Jornada 1 de la Premier League I @PremierLeague

