Beira-Rio en llamas: la hinchada de Inter arma un recibimiento de otro planeta contra Flamengo

La noche en Porto Alegre huele a partido grande. Internacional llega a la Vuelta de los Octavos de Final de la Copa Libertadores con la misión de remontar el 0-1 que Flamengo se llevó del Maracaná y, para ello, la hinchada colorada preparó un recibimiento de esos que marcan época: pasillo de bengalas, banderas y un “corredor de fuego” que envuelve al equipo desde la llegada al Beira-Rio. La idea es clara: que el equipo sienta el calor desde la calle hasta el vestidor. La serie se define este miércoles 20 de agosto en el Beira-Rio, con el uruguayo Esteban Ostojich como árbitro.

Gran recibimiento para el SC Internacional

La ventaja mínima de Flamengo fue obra de Bruno Henrique en la Ida, un juego en el que el Mengão dominó el primer tiempo y dejó la sensación de que la llave pudo quedar más abierta. Inter corrigió tras el descanso y se sostuvo gracias a Sergio Rochet, que mantuvo viva la eliminatoria. La vuelta reencuentra a un Fla con piezas pesadas disponibles, como Giorgian De Arrascaeta, ausente por sanción en el Maracaná.

Del lado colorado, todas las miradas se reparten entre el ímpetu de la hinchada y la gestión del técnico Roger Machado para ajustar un once que compita de igual a igual. En la ida sorprendió la suplencia de Enner Valencia, lo que encendió el debate entre la torcida sobre cómo ganar profundidad sin perder equilibrio. La expectativa en Porto Alegre es que, con el empuje del Beira-Rio, Inter encuentre el gol que cambie el libreto temprano.

Senhoras e senhores, com vocês: as famosas e incomparáveis 𝗥𝘂𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗼𝗴𝗼. 🧨🛣️



🇦🇹 Das águas, erguemos esse estádio. Nas chamas, fazemos dele um caldeirão. 𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗢 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥, 𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗧𝗘𝗠𝗘𝗠𝗢𝗦! 🇦🇹



📽️ Kainã Rodrigues

La previa: presión ambiental y entradas agotadas

Flamengo anunció hace semanas el emparejamiento y el orden de los juegos (Ida en el Maracaná, Vuelta en Porto Alegre), y a partir de ahí la cita fue creciendo en intensidad. Para esta revancha, la demanda de boletos desbordó y los locales informan el “lleno” como escenario probable. El marco promete una atmósfera pesada, ideal para una remontada… o para que el visitante se haga fuerte en el primer golpe.

En la escala regional, se habla de una llave “de pesos pesados”. El ida y vuelta ha ido sumando condimentos: desde la presencia de figuras (De Arrascaeta, Pedro) hasta la irrupción de refuerzos como Saúl Ñíguez, que ya tuvo minutos con el Fla y se perfila para repetir presencia en una noche de máxima exigencia.

Cómo llegan y qué puede cambiar en la Vuelta

La foto competitiva favorece a Flamengo por la ventaja, pero también por la inercia de futbolistas que atraviesan buen momento, con Pedro afinado en el área. En la Ida, el libreto carioca fue reconocible: posesión alta y agresividad por bandas hasta encontrar el golpe de pelota parada. Inter respondió con orgullo y un tramo final convincente, empujado por Ricardo Mathias y custodiado por Rochet. El margen de error en la vuelta es nulo para los de Porto Alegre.

Enner Valencia es la incógnita táctica del lado colorado. Su ausencia en el XI del primer juego sorprendió a prensa y aficionados; de arrancar, ofrece desmarque profundo y experiencia copera, virtudes que podrían obligar a Flamengo a defender más bajo en ciertos tramos. En cualquier caso, la gestión de los cambios será determinante en un partido que, si se empareja, puede depender de una pelota quieta o de un error forzado por la presión ambiental.

Inter de Porto Alegre en Libertadores | AP

El factor hinchada: del pasillo de bengalas a la identidad colorada

Las imágenes de la llegada del plantel al estadio, con un pasillo de bengalas y banderas, se han vuelto parte del ADN reciente de Inter en noches coperas. Si bien esta tradición de “ruas de fogo” se hizo icónica en campañas anteriores, ahora regresa con más fuerza por la necesidad de remontar ante un rival con jerarquía internacional. Es el combustible emocional que el equipo pretende transformar en ventaja competitiva desde el minuto uno.