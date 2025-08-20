¿Vetado? Messi bajo presión; país 'rechaza' llegada del argentino en plena Fecha FIFA

La figura de Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la atención internacional, aunque esta vez no por sus actuaciones dentro de la cancha. Cuatro Organizaciones No Gubernamentales de Angola solicitaron públicamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al capitán de la Selección Argentina que no participen en el partido amistoso programado para noviembre frente al combinado africano.



El reclamo se da tras los disturbios ocurridos en Luanda a finales de julio, cuando una huelga de taxistas contra el aumento en los precios de los combustibles derivó en una ola de protestas que dejó al menos 30 personas fallecidas.

Un gesto de solidaridad

En una carta dirigida a la AFA y a Messi, las ONG señalaron que rechazar la invitación sería “un noble gesto de solidaridad internacional y respeto a los derechos humanos”. Asimismo, remarcaron que la realización de un evento deportivo de tal magnitud en un contexto de crisis humanitaria y represión “es un insulto a la dignidad humana”.

“Invertir millones de dólares en un partido cuando miles de personas padecen hambre, los hospitales están colapsados y la represión aumenta no es una prioridad legítima”, denunciaron las organizaciones.

Un amistoso aún sin confirmación

Desde la Asociación del Fútbol Argentino todavía no han oficializado la realización del amistoso, por lo que la fecha en noviembre continúa en duda y con ello, la presencia de Messi también.

