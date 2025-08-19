¡Cerca de Messi! Mascherano confirma interés por Gonzalo Piovi del Cruz Azul

Gonzalo Piovi sí interesa al Inter Miami, tras la noticia que surgió hace algunos días, el estratega del conjunto rosado, Javier Mascherano, confirmó el interés puntualizando en que se sigue trabajando por el traspaso.

“Lo de Gonzalo (Piovi) ha salido en todos lados y es algo en lo que está trabajando el club. No puedo decir nada más”, mencionó el DT en conferencia de prensa previo al duelo de Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Piovi l IMAGO7

Sin embargo, también aclaró que no es la única opción que se está manejando y dejó entrever que hay otro nombre: “No puedo decir nada más, pero el club también está trabajando en otra opción defensiva, así que veremos”.

“Hasta el último día de la ventana de fichajes vamos a ir viendo. Estamos trabajando en traer uno o dos refuerzos, esperemos que se pueda dar de esa manera y esperamos que no haya ni una salida. Mi idea no es desprenderme de un jugador más”, declaró Mascherano.

Cruz Azul l IMAGO7

Indiscutible en Cruz Azul

Gonzalo Piovi ha disputado los cinco partidos del Apertura 2025 en los que suma hasta después del encuentro ante Santos Laguna 450 minutos disputados y ha colaborado con dos asistencias (ante León y Santos).

Una baja sensible

Sería una baja sensible para Nicolás Larcamón quien recientemente habló sobre la posible baja del argentino: “Piovi aparece mucho en situaciones de ataque por esa versatilidad que tiene. Su salida sería una gran pérdida, pero confiamos mucho en el resto de los jugadores”.

Liga MX l IMAGO7

