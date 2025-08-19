Dani Alves posa con playera de Pumas y enciende las redes sociales

Dani Alves aún no olvida a los Pumas, donde jugó solamente seis meses, y el brasileño demuestra el cariño que le guarda a la institución auriazul en sus redes sociales.

El brasileño, que fue campeón de todo con el FC Barcelona y con el Paris Saint-Germain, subió una foto a sus redes sociales del mítico guardameta mexicano, Jorge Campos, lo que llenó su publicación de likes de los aficionados de Pumas.

En la publicación, Alves puso varios pasajes bíblicos, donde destaca Marcos 4:22 y Hebreos 4:13, mismos que están acompañados por una oración al final del post.

Alves con el jersey de Jorge Campos | @danialves|

¿Cuántos partidos jugó Dani Alves con Pumas?

El lateral brasileño llegó para el Apertura 2022, en el tiempo que formó parte de la institución universitaria, Dani Alves jugó un total de 13 partidos en todas las competencias que disputó con los Pumas, sin poder marcar gol y dando cinco asistencias.

Dani Alves con los Pumas | MEXSPORT|

¿Por qué Dani Alves salió de Pumas?

Dani Alves fue acusado en diciembre de 2022 por agredir sexualmente a una mujer en un bar en Barcelona, fue condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque salió después de 14 meses.

