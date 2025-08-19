Ricardo Ferretti 'se olvida' de Tigres: "En mi corazón, primero Pumas"

Este fin de semana, cuando todo pintaba para ser una noche tranquila para los Tigres de Guido Pizarro, las Águilas del América derrotaron a los felinos regiomontanos por un marcador de 3-1 en el Volcán.

Obviamente, el resultado provocó las burlas de los americanistas hacia los aficionados universitarios, incluyendo a Ricardo "Tuca" Ferretti, quien tuvo que aguantar la carrilla de Álvaro Morales en Generación F de ESPN.

Ferretti en un partido de Tigres | IMAGO7

A pesar de las burlas, el exentrenador de los Tigres, se desmarcó rápido, asegurando que, en su corazón, primero están los Pumas de la UNAM y los Rojinegros del Atlas.

"A mí no me dices nada, yo soy de Pumas, siempre he dicho que en mi corazón, en primer lugar están los Pumas, y en segundo lugar está el Atlas ¿Sabes por qué? ¿Quién me trajo al futbol mexicano? Y siempre quise retribuir al Atlas", comentó Ferretti.

Ferretti llegó a los Rojinegros del Atlas en la temporada 1977-1978, procedente del Botafogo de Brasil, tras un año en Guadalajara, el Tuca se fue a los Pumas, donde jugó hasta 1985, durante su primera etapa en el cuadro de la Universidad Nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Marco Barrera carga contra Supernova Strikers: "No le demos basura a la gente"