¿Cuánto ganó Alana Flores tras vencer a Gala Montes en el Supernova Strikers?

La velada mexicana del pasado domingo fue un éxito total, Supernova Strikers rompió récords de audiencia ante un Palacio de los Deportes pletórico, dejando ver la popularidad que el evento ha alcanzado en el mundo del streaming.

Es por eso que Alana Flores, que venció por decisión dividida a Gala Montes, se ha convertido en la imagen de este evento, además de tener récord invicto en los diferentes eventos donde la regiomontana ha peleado.

Una de las incógnitas que genera este tipo de eventos es cuánto dinero se llevan los peleadores, en específico Alana, y de acuerdo a varios medios nacionales, la cifra puede variar, pero se encuentra entre los $5 y los $10 mil dólares.

Según los reportes, los streamers que comienzan con la función son los que menos dinero se llevan, mientras que los estelares son quienes más ganancias tienen por las peleas.

Si bien estas cifras no son oficiales, se estima que los peleadores están ganando entre $93 mil y hasta $190 mil pesos mexicanos.

