Westcol anuncia retiro del boxeo; entrará al quirófano tras fractura ante Mario Bautista

Westcol hizo el anuncio inesperado, el streamer colombiano informó horas después de su batalla con Mario Bautista el adiós del cuadrilátero tras caer derrotado en la primera edición de Supernova Striker.

El sudamericano se presentó en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México para medirse al cantante, sin embargo, no solo cayó derrotado sino que sufrió una dislocación del hombro derecho en la que afortunadamente salvó su cabellera debido a que salió de urgencia al hospital.

Westcol dio a conocer los pormenores de su estado físico tras ser traslado en ambulancia lamentándose de lo que había sucedido apenas en el segundo round del combate al mismo tiempo pidió perdón a sus fans.

“Perdón a todos los que les fallé. En el segundo round se me dislocó el hombro o se me salió, no sé… No pude seguir porque no sentía mi hombro. Ahora no tengo hombro ni rodilla”, resaltó en una historia en Instagram.

Anuncia retiro

“Ya no puedo volver a boxear, por más que me operen”, mencionó Westcol quien estaría viajando a su natal Colombia para someterse a la cirugía donde también se operó del ligamento cruzado hace un semestre.

No es su primera pelea

Cabe mencionar que no fue la primera pelea de Westcol, el sudamericano tuvo un combate en ‘La Velada del Año V’ ante Grefg en la que terminó cayendo por nocaut técnico, en una pelea que el murciano demostró superioridad en el cardio.

