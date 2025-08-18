¡Histórico! Supernova Strikers rompe el récord de La Velada del Año 5 de Ibai Llanos

Supernova Strikers fue un total éxito en su primera edición realizada en el Palacio de los deportes de Ciudad de México, el evento de boxeo amateur logró superar la audiencia de ‘La Velada del Año 5’ que organiza Ibai Llanos en España.

El evento mexicano superó los 10 millones de espectadores entre las diferentes plataformas que lo retransmitieron, de acuerdo a información de Julio Moreno, consultor de Manejo de Crisis, Comunicación y MKT Digital.

Alana l X:supernovaboxing

Supernova dejó una vara alta para la competencia especialmente para ‘La Velada del Año 5 de Ibai Llanos que registró una cifra de los 9.33 millones, de acuerdo a DAZN, de visualizaciones simultáneas en Twitch hace algunas semanas atrás.

¿Cómo se desglosa la suma de audiencia?

De acuerdo a Julio Moreno Parra Supernova presume más de 10 millones de espectadores se basó en la metodología que usa DAZN resaltando que no solo se cuentan con las pantallas encendidas sino cuántas personas ven detrás de cada una, el cuál se estima los 6.9 millones de espectadores estimados.

Mientras tanto en plataformas digitales (Twitch, YouTube y otras), la medición en este caso sí es el 1 a 1 resultando una cifra de 3 millones de visualizaciones únicas.

Además de las plataformas antes mencionadas también se sumaron las hechas a través de Cinépolis en el que se habilitó aproximadamente 1 sala por complejo (870) con un promedio de 150 personas por sala generando 130 mil fans en pantalla grande.

Triunfo histórico l X:supernovaboxing

Suma justificada

Entonces al sumar las tres fuentes DAZN (rating como en TV), plataformas digitales (3 millones), Salas de cine (presencial) de esta manera se justifica la cifra total de 10 millones de espectadores.

Supernova l X:supernovaboxing

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR. ¡TODO UN MALOSO! TOMA BRADY YA LUCE LOS COLORES DE LOS RAIDERS