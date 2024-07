La Velada del Año IV: Todos los streamers mexicanos que participarán en el evento

Estamos a un día de vivir La Velada del Año IV, la que se convertirá en la edición con mayor cantidad de streamers mexicanos participando en dicho evento desde su creación.

Por ello, te dejamos a todos los influecers 'mexas' que representarán a nuestro país delante de 80 mil personas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El Mariana (25 años): Uno de los creadores de contenido con más comunidad en América Latina, se enfrentará a Plex, en lo que será la pelea estelar de ‘La Velada del Año IV’.

Alana Flores (23 años): La presidenta de Raniza quiere continuar con su gran año, ahora demostrando todo su potencial físico en su pelea donde hará equipo con Ama Blitz para enfrentar a Zeling y Nissaxter.

Ama Blitz (30 años): La streamer mexicana ha mostrado una disciplina y una evolución bastante sorprendente, por lo que nos enseñará todo su talento con Alana para vencer al dúo de españolas.

Aldo Geo (27 años): Salió de la rutina de solo jugar videojuegos, para darle un cambio de 180 grados a su vida, y así descubrió todo lo que puede lograr con su disciplina, peleará en el nuevo formado de ‘El Rey de la pista’, donde se enfrentará a otros nueve peleadores.

Roberto Cein (25 años): Con ya una amplia carrera en internet, buscará demostrar que ha validado todo el esfuerzo que ha dado durante estos cuatro meses, donde incluso tuyo peleas de preparación con gente de prisión, también participará en ‘El Rey de la Pista’, donde competirá con su compatriota.

Así que ya no hay pretextos para no apoyarlos, ‘La Velada del Año 4’ será el sábado 13 de Julio en el Santiago Bernabéu, la transmisión la podrás ver completamente gratis en Twitch a las 8:30 am hora centro de México.

