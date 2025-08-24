El polémico gesto de Vinicius tras recibir insultos en el Oviedo vs Real Madrid

Real Madrid disputó su segundo partido de la temporada en LaLiga ante el Real Oviedo, en dicho juego resaltó la titularidad de Rodrygo y la presencia de Vinicius Jr. en el banquillo desde el inicio en el Carlos Tartiere.

Vini que entró en el minuto 63, y terminó por marcar el tercer tanto del encuentro en los últimos minutos, realizó un polémico gesto tras la reiteración de insultos recibidos desde las gradas por parte de la afición local.

El delantero brasileño fue captado en el momento en que manda un mensaje a la afición haciendo un dos con la mano derecha enseguida de un movimiento hacia abajo, gesto que fue interpretado a que los mandaba a segunda división.

Las imágenes del futbolista fueron captadas por DAZN en la que los propios comentaristas puntualizaron esa interpretación durante un momento del encuentro entre el Real Oviedo y el Real Madrid.

Exhibición de Mbappé

Pese a arrancar desde el banquillo Vinicius logró cooperar con la victoria Merengue en el agregado; sin embargo, el que se llevó los reflectores fue Kylian Mbappé quien nuevamente fue pieza importante para obtener los tres puntos.

El francés marcó en el segundo partido de la temporada de manera consecutiva, en la fecha 1, lo hizo para vencer por la mínima al Osasuna en el Santiago Bernabeu. Mientras que en esta jornada se lució con un doblete para sumar su tercer tanto en la presente temporada.

