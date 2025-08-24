Boca Jrs. rompe la mala racha en La Bombonera tras derrotar a Banfield

Sufriendo, pero al fin lo lograron, después de romper la mala racha de 12 partidos sin ganar, Boca Juniors se enfrentaba al monstruo que significaba jugar en La Bombonera y no poder ganar, aunque enfrente, tenían al endeble Banfield.

Los dirigidos por Miguel Ángel Russo sufrieron y tardaron en poder abrir el aparato defensivo que puso en la cancha de La Bombonera Pedro Troglio, quien contuvo a Boca durante todo el primer tiempo y los primeros minutos de la segunda mitad.

Imágenes del Boca vs Banfield | @CAB_oficial|

A los 55 de tiempo corrido, Merentiel (que sonaba para salir de Boca en este verano) puedo romper la defensa de Banfield y marcar el primer tanto del encuentro, aunque con el tiempo que quedaba, los fantasmas seguían rondando en el Alberto José Armando.

Conforme fueron pasando los minutos, Banfield se acercó más al arco de Marchesín que Boca a la meta de Sanguinetti aunque, justo cuando Banfield jugaba mejor, Cavani destrabó el encuentro.

Imágenes del Boca vs Banfield | @CAB_oficial|

A los 82 minutos, en un tiro de esquina que es rematado por un compañero, el balón se estrelló en el travesaño y él rebote le quedó franco a Edinson Cavani, que definió sin arquero para definir el encuentro.

Con este resultado, Boca Juniors rompió una mala racha de cuatro meses sin poder ganar en su estadio.

Imágenes del Boca vs Banfield | @BocaJrsOficial|