Kylian Mbappé 'manda a callar' a Vinicius Jr. tras el segundo gol del Real Madrid

El Real Madrid, después de vencer por la mínima al Osasuna en el Santiago Bernabéu, salió al Carlos Tartiere para golear al recién ascendido Real Oviedo, equipo que terminó cayendo por goleada en la visita de los merengues.

Durante el encuentro, a pesar de que Vinicius Jr. fue suplente, el brasileño fue clave cuando ingresó al campo, aunque estuvo cerca de salir expulsado por reclamar, algo que evitó Kylian Mbappé.

Mbappé calló a Vinicius | AP|

El brasileño dio la asistencia del segundo gol del delantero francés, durante la celebración, Vinicius comenzó a reclamar una acción, ante esto, Mbappé se acercó al brasileño rápidamente, lo calló y evitó la segunda amarilla para el sudamericano.

Vinicius marcó gol en la victoria merengue, rompiendo la racha de 10 meses sin poder anotar fuera del Santiago Bernabéu.

