¡De primer mundo! Así adaptaron un estadio de beisbol para un partido de futbol

En un ejemplo de arquitectura moderna y tecnología de primer nivel, el equipo de la MLB, los Gigantes de San Francisco, publicaron un video donde muestras como se adapto su parque de grandes ligas, en una cancha de futbol de primera.

El mejor escenario para romper un récord

El mítico Oracle Park, la casa de los Gigantes, fue prestada para que se pudiera disputar un duelo de la NWSL, que es la liga femenina de Estados Unidos, lo grandioso del duelo fue que se disputó en una cancha de beisbol, por lo que la adaptación no debió ser sencilla, sin embargo, en las redes circuló un video de como se llevó a cabo ese proceso.

En el video se puede ver como la zona del infield es cubierta con pasto, así como la colocación de las porterías, los límites del campo, las bancas de los suplentes, la publicidad e incluso un juego de luces led.

ESTO ES IMPRESIONANTE 🤯🏟:



Así adaptaron el Oracle Park, emblemático estadio de béisbol de los San Francisco Giants de la MLB, para hacerlo una cancha de fútbol.



Bay FC y Washington Spirit jugaron hoy aquí el partido con mayor asistencia de público en la historia del deporte…

El duelo disputado por el Bay FC y el Spirit, no solo sirvió como muestra de la adaptación de un campo de juego, sino también que se convirtió en el duelo con más asistencia de la liga femenina en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que un terreno de juego debe ser adaptado para otra disciplina, pues es muy común que equipo de la MLS varonil, compartan campo con los equipos de la NFL, o que las franquicias presten sus estadio para copa como el Mundial de Clubes, Copa Oro, etc. El caso más reciente fue el de la Leagues Cup, cuando el Toluca de México jugó en el Yankee Stadium contra el New York FC.

Récord en la Liga Femenina de futbol de Estados Unidos I @NWSL

