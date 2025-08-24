Presidente de Alianza Lima opina sobre el posible fallo de Conmebol por los incidentes en Sudamericana

El duelo entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda quedó marcado por la violencia dentro del estadio. Tras los disturbios, la Conmebol abrió un expediente disciplinario para determinar qué equipo será el responsable de los hechos y, en consecuencia, definir el futuro del torneo.

Alianza Lima ya está en cuartos y espera rival

Mientras tanto, Alianza Lima logró su clasificación a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana 2025 y su rival saldrá de este proceso disciplinario. En principio debía enfrentar al ganador entre el conjunto chileno y el argentino, pero los sucesos violentos dejaron la llave en suspenso.

El presidente de la institución peruana, Jorge Zúñiga, se pronunció sobre la situación: “El horizonte es complejo, porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol va a hacer su investigación y luego le da a los dos clubes cinco días para que hagan sus descargos, y luego emite un fallo”.

“Clasificar a la U. de Chile sería un grave error”

El dirigente aliancista fue enfático al señalar que la clasificación del cuadro chileno representaría un mal precedente para el futbol sudamericano: “Si se le da los puntos a la U. de Chile, quedaría un precedente terrible. Implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo partido yo genero actos de violencia”.

Además, Zúñiga recordó que a la U. se le imputa haber iniciado los lamentables incidentes, mientras que la reacción de los hinchas argentinos agravó la tragedia ocurrida en Avellaneda.

Alianza Lima quiere definir en la cancha

Finalmente, el presidente íntimo dejó en claro que la postura del club es jugar:“La verdad es que nosotros estamos esperando el fallo. En lo personal, nos hubiera gustado jugar. Alianza Lima es un equipo al que le gusta jugar, tenemos 16 partidos internacionales, son hechos históricos sin precedentes. Estábamos prestos a jugar”.

