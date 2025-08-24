¿Benzema con un merengue más? Ittihad en la búsqueda de Casemiro

La época de los grandes éxitos del Real Madrid tuvo a grandes hombres dentro del terreno de juego, siendo dos de ellos Karim Benzema y Casemiro. Ahora, la actualidad de ambos es un tanto diferente, pues el francés es parte del Ittihad de Arabia; mientras que el brasileño es jugador del Manchester United.

Sin embargo, el paulista ha rondado la órbita del equipo árabe, según el canal local del país asiático Ariyadhiah. No solo en Arabia Saudita ronda la posibilidad de la salida de Casemiro, sino que también en el mismo país inglés han revelado el descontento del jugador con los Red Devils.

Casemiro | AP|

Sin detalles de la oferta

Pese a que aún no se han dado a conocer los detalles, como las cifras o su salario, el Equipo de la Nación buscará hacerse de los servicios de Casemiro en este verano. El paulista ha sido uno de los jugadores que ha ido de menos a más con Ruben Amorim, por lo que su salida no es descabellada.

La liga de las estrellas

Arabia Saudita se convirtió desde hace unos años en la gran liga de las estrellas, pues no solo Karim Benzema es parte de toda esa constelación galáctica. El caso más notable es el de Cristiano Ronaldo, aunque también jugadores como Neymar Jr., N'Golo Kanté o Marcelo Brozović son parte de la Liga Profesional Saudí.

Liga de leyendas | AP|

Años para el reencuentro

Casemiro salió del Real Madrid en 2022, mientras que Benzema hizo lo propio en 2023. Ambos ganaron una cantidad inconmensurable de títulos, por lo que su reunión sería de las más esperadas por los aficionados al balompié.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EDSON ÁLVAREZ BORRADO EN FENERBAHÇE? LA JUGADA DE MOURINHO QUE PODRÍA AFECTAR AL MEXICANO