Gianluigi Donnarumma a nada de ser nuevo jugador del Manchester City

Tras varias semanas de discrepancia entre Luis Enrique y Gianluigi Donnarumma, el cancerbero italiano se despidió de la afición del Paris Saint-Germain en el duelo ante Angers. Sin embargo, el jugador de 26 años ya tendrá nueva casa, por lo que ya hizo sus maletas de Francia directo a Inglaterra, específicamente al Manchester City.

Con información de Fabrizio Romano, el arquero italiano y el conjunto de Pep Guardiola llegaron a un acuerdo, aunque las negociaciones con los parisinos aún continúan. Pese a que Les Parisiens y su directiva negociaron con un precio inicial de 50 millones de euros, el conjunto celeste estaría pagando menos de dicho acuerdo.

De igual forma, pese a que el acuerdo está en marcha, también depende de un factor importante. La única forma en que 'Gigio' no llegue a Mánchester es si Ederson no sale en este mismo verano; aunque las ofertas por el arquero brasileño no han cesado, como es el caso del Galatasaray.

¿Qué pasó entre Donnarumma y Luis Enrique?

El entrenador asturiano fue sumamente criticado cuando decidió sentar al arquero italiano por su nuevo refuerzo, Lucas Chevalier. Luis Enrique argumentó que las razones para no contar con el jugador italiano bajo los tres palos es por un tema de perfiles, ya que para el exentrenador del Barcelona y la Selección Española, Donnarumma no es de su agrado en su estilo de juego.

Sin embargo, el representante de Gianluigi no le creyó las palabras a Luis Enrique, por lo que agregó que su salida sucedió de una manera extraña. El agente comentó que tanto el club como el arquero estaban negociando una extensión de contrato, pero todo terminó tras las declaraciones del estratega español.

