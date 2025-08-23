¡Tiembla Messi! Thomas Müller amenaza al campeón del mundo

Las estrellas no dejan de caer en la liga de Norteamérica, la MLS, siendo el histórico delantero del Bayern Múnich, Thomas Müller, una de sus más recientes adquisiciones y que ya sabe a quién le va a competir.

Presentación de Müller I @WhitecapsFC

‘Messi es un gran jugador’

Durante una entrevista para ESPN, el ariete germano habló sobre lo que representa Lionel Messi en la cancha, la trascendencia que tiene y el legado que Leo dejó no solo al Barcelona sino al futbol mundial y que pese a respetarlo, Müller irá por el protagonismo en la MLS.

“Es un gran jugador, es un poco más elegante, en mis primeros 10 años como profesional, me gustaba mucho su estilo y forma de juego, luego cuando ganó el Mundial con Argentina, supe que era el mejor, pero, te cazare de nuevo”, declaró Müller entre risas.

Müller en entrevista I CAPTURA DE PANTALLA

‘Rivalidad indirecta’

Durante años, el debate entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fue de los más grandes en la historia del deporte, sin embargo, durante su reinado, muchos grandes futbolistas se acercaron a las grandes marcas y logros de los GOAT’S, siendo Müller uno de ellos.

El ahora jugador del Vancouver, es el máximo ganador en la historia del Bayern Múnich y la Selección de Alemania (34), también es el jugador con más juegos como futbolista de los bávaros, fue Campeón del Mundo en 2014 derrotando a la Argentina de Messi y es de los máximos anotadores en la historia de Alemania.

Final del Mundial Brasil 2014 I CAPTURA DE PANTALLA

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Dónde entró ese balón! Son Heung-Min se estrena en el LAFC con golazo