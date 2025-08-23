DT del Milan se sincera con Santiago Giménez: “No está físicamente”

Milan hizo su debut en la presente temporada; sin embargo, el conjunto Rossoneri no inició de la mejor manera y ante esto Massimiliano Allegri hizo un análisis del juego en donde resaltó las deficiencias en su equipo.

El estratega italiano puntualizó sobre la presencia de Santiago Giménez asegurando que todavía no se encuentra bien físicamente; aunque le quitó responsabilidad y señaló la deficiencia en la defensiva.

Allegri l AP

“(Santiago Giménez) está un poco retrasado físicamente, trabajó duro. Lo hizo lo mejor que pudo y al final metió un gran cabezazo que le salió bien. Pero no es cuestión de Santiago, sino de todos nosotros”, resaltó Allegri para DAZN.

“Debemos ser responsables cuando jugamos y nos preparamos para los partidos; no podemos encajar goles así bajo ningún concepto”, manifestó el estratega del Milan.

Milan l AP

Debut de Santiago Giménez

El delantero mexicano no tuvo uno de sus mejores partidos; Santiago Giménez inició como titular en el eje del ataque; sin embargo, no pudo hacerse presente en el marcador en los pocos más de 90 minutos disputados. Según Sofascore tuvo una calificación en su desempeño de 6.3 ante Cremonese.

Santiago Giménez l AP

Primera derrota

Milan fue sorprendido por el Cremonese en San Siro; a los 28 minutos ya lo perdía con gol de Baschirotto, antes del descanso Pavlovic empataría y finalmente Bonazzoli le daría la victoria a la visita en la primera fecha de la Serie A.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEBASTIÁN CÁCERES CONMOCIONA CON CONFESIÓN SOBRE SU SALIDA DEL AMÉRICA