¡Amargo inicio! Milan de Santiago Giménez pierde ante Cremonese en el arranque de Serie A

Amargo debut en casa. Milan cayó 1 a 2 ante el conjunto del Cremonese, en su presentación de temporada en la Serie A. El delantero mexicano Santiago Giménez participó los 90 minutos en la derrota de su equipo, donde no pudo aparecer para revertir el resultado.

Santiago Giménez fue titular con Milan

Santi Giménez inició como titular el encuentro, en donde marcó un gol que fue anulado en el primer tiempo y en tiempo agregado no logró conectar de buena manera un cabezazo que le pudo dar el empate al cuadro Rossonero.



Milan estuvo cerca de colocarse al frente en el marcador a través de Giménez, después de que Luka Modric asistió al futbolista mexicano, quien fusiló al arquero rival y abrió el marcador; sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada.



El primer gol del partido llegó por parte del conjunto visitante, después de que Alessio Zerbin envió un centro por el costado izquierdo y Federico Baschirotto apareció por arriba para de cabeza abrir el marcador con el 0 a 1.



Cerca del final de la primera mitad, llegó el empate del Milan, después de que Pervis Estupiñán envió un centro sobre la línea donde apareció Strahinja Pavlović y con un cabezazo potente igualó el marcador para regresar al partido a su equipo previo al descanso.

Cuando mejor se mostraba Milan en el juego, llegó el tanto que cayó como balde de agua fría en San Siro, después de que Giuseppe Pezzella envió un centro al segundo poste donde, en una definición magistral, apareció Federico Bonazzoli, quien de tijera colocó al frente a su equipo con el 2 a 1 para poner cifras definitivas en el encuentro.

Santi Giménez estuvo cerca de empatar a Cremonese

En tiempo agregado, Giménez estuvo cerca de igualar el marcador, después de que en un lance de palomita realizó un remate de cabeza que no pudo concretar, por lo que el mexicano se lamentó de la jugada que pudo cambiar el resultado.

