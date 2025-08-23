Trabajadora mexicana de Burnley pide apoyo de la afición a los Clarets

La afición mexicana se unió para tener un equipo europeo al que apoyar durante la temporada, y el elegido fue Sunderland. En redes sociales, el club inglés se ha llenado de apoyo de la comunidad del país, a tal grado que llegó a oídos de los Black Cats.

AP

Ante ello, Sunderland decidió responder de buena forma el apoyo de los mexicanos, con videos con temas relacionados al país y a los jugadores. Sin embargo, este movimiento resonó a una persona en particular.

Trabajadora mexicana de Burnley pide apoyo

Geo, trabajadora mexicana de Burnley, subió un video a TikTok en el que pide apoyo a la afición nacional, pues ante la ola de nuevos seguidores de Sunderland quiso lo mismo para los de Turf Moor.

AP

"Como una mexicana trabajando en otro club, también inglés, también de Premier, también recién ascendido como el Burnley, me pregunto yo ¿Cuándo fueron las elecciones, por qué no pude nominar a mi candidato? Todas las promesas de campañas, le enseñamos a Kyle Walker lo que es un pelón pelo rico", dijo Geo.

Aficionados mexicanos apoyarán a Burnley

La petición rápidamente generó interacción en redes sociales, donde algunos aficionados respondieron con humor y otros aseguraron que también mostrarán apoyo al Burnley, aunque por ahora el fenómeno del “Sunderland mexicano” es el que más fuerza ha tomado entre los seguidores nacionales.

AP

También te puede interesar: Bournemouth consigue sus primeros tres puntos en Premier League ante Wolverhampton