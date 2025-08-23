Pep Guardiola suma séptima derrota ante Tottenham, el rival contra el que más ha perdido

Manchester City cayó en la segunda fecha de la Premier League por 2 a 0 ante Tottenham, un triunfo importante para los de Londres en este nuevo proyecto al mando de Thomas Frank. Sin embargo, para Pep Guardiola esta derrota significó más que un simple resultado.

Tottenham: el equipo contra el que más ha perdido Guardiola

El entrenador español acumuló siete derrotas ante los Spurs, lo que significa que es el equipo contra el que más ha perdido en toda su carrera como director técnico. En 2024, el club londinense obtuvo dos triunfos ante el City.

Tottenham ha demostrado un crecimiento importante, pues ya ganaron la Europa League y en esta era con Thomas Frank apuntan a resultados positivos. Hasta ahora, suman seis puntos de seis posibles en la Premier League.

Mal momento para Manchester City

Por otro lado, Manchester City no se recupera del mal momento de la temporada pasada, en la que no levantaron ningún trofeo. Tras la decepción en el Mundial de Clubes, los de Pep Guardiola buscan reponerse con nuevos fichajes como Rayan Cherki y Tijjani Reijnders.

El próximo reto del Manchester City será clave para medir su capacidad de reacción, mientras Guardiola intenta revertir la racha negativa ante los Spurs y recuperar la confianza en una temporada que será determinante para el futuro inmediato del club.

