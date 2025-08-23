¡Nuevo 10 con los Gunners! Eberechi Eze firma con Arsenal

Con el inicio de la Premier League, varios equipos continúan en la búsqueda de sus mejores piezas para sus plantillas. Uno de los clubes que mayor expectativa ha generado desde la temporada anterior es el Arsenal, quien anunció a su nuevo fichaje, Eberechi Eze.

Eze fue parte fundamental del Crystal Palace que ganó dos títulos históricos ante Manchester City, por lo que las ofertas no se hicieron esperar. Sin embargo, fueron los Gunners y el estilo de Mikel Arteta lo que convencieron al mediocampista inglés.

"Estamos encantados de traer a Eberechi al Arsenal. Es un jugador potente y emocionante que aportará una nueva dimensión a nuestro juego ofensivo. Lo que destaca, tanto como su talento e inteligencia como jugador, es el esfuerzo que ha realizado a lo largo de su carrera para llegar a donde está hoy", comentó Arteta en la presentación.

Eze | @Arsenal|

Nuevo 10

Por si fuera poco, el inglés portará el dorsal más pesado para cualquier futbolista en el mundo del balompié, la mítica 10. El jugador ya se presentó en el Emirates Stadium y tendrá actividad en cuanto el calendario lo permita.

La temporada pasada, con Crystal Palace, Eze anotó ocho goles y dio ocho asistencias en la Premier League. En FA Cup y Community Shield fue igual de importante y pasó a la historia con las Águilas.

It was only ever Arsenal.



A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ❤️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

