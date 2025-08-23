Tottenham mantiene paso perfecto en Premier League tras vencer a Manchester City

Tottenham Hotspur mantiene el paso perfecto en el inicio de la Premier League bajo la dirección de Thomas Frank, tras derrotar este sábado 2-0 al Manchester City en el Etihad Stadium, resultado con el que llegó a dos victorias en sus primeros dos partidos.

Los goles llegaron en la primera mitad: Brennan Johnson abrió el marcador culminando una gran jugada colectiva, mientras que Joao Palhinha, en su debut como titular, aprovechó un error defensivo de los locales para ampliar la ventaja.

Con este triunfo, los Spurs mantienen una racha positiva en su visita al Etihad, donde no pierden desde hace tres temporadas, con resultados destacados como la goleada 4-0 el año pasado y el empate 3-3 en la campaña 2023/24.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola, que venía de anotar cuatro goles frente al Wolverhampton en la primera jornada, mostró una versión apagada y sufrió apenas su segunda derrota en casa en lo que va de 2025.

Gracias a este resultado, Tottenham se coloca de manera provisional en la cima de la clasificación con seis puntos de seis posibles, mientras que el City deberá recomponerse tras un inicio irregular en defensa de su título.

