Hay nueva marca histórica en el futbol profesional, Pavel Podkolzin se convirtió en el jugador más alto dentro de este deporte, el ruso hizo su debut con Amkal Moscow con una altura de 2.26 metros en la Copa de Rusia.

El ruso superó por 16 centímetros la marca que tenía Simon Bloch Jorgensen con 2.10 metros de altura, mientras en el tercer lugar se quedó Kristof Van Hout con 2.08 metros y en el cuarto sitio con 2.06 m Tomas Holy y Yang Changpeng; finalmente en el quinto Matthew Casey con 2.06m.

Primer partido como futbolista

El esperado debut terminó sellado con una importante victoria para su equipo por la mínima ante el Kaluga después de haber jugado en la NBA de 2003 a 2006.

Incluso el europeo estuvo cerca de marcar un gol ante el Kaluga en su debut; sin embargo, no se dio pero fue, dicho desde su palabras a TJ sports, quiere volver a jugar en esa ciudad.

Paso en la NBA

Pavel Podkolzin tomó un nuevo rumbo en su carrera después de convertirse en jugador de baloncesto en la que estuvo en la NBA de 2003 a 2006 pasando con equipos como el Utah Jazz y los Dallas Mavericks.

El ahora futbolista de 40 años de edad fue cortado en su momento debido a solo jugar seis partidos en dos temporadas para regresar a su país natal en 2007.

