Pumas 'estrena' el Himno de la UNAM en el Clásico Capitalino ante América

El Clásico Capitalino Femenil entre Pumas y América, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, dejó un momento especial más allá del resultado deportivo. En la previa del encuentro, el Himno Deportivo Universitario resonó con una interpretación inédita que emocionó a los aficionados presentes en el Estadio Olímpico Universitario.

La interpretación estuvo a cargo de 70 integrantes del Programa Coral de Música de la UNAM, quienes fueron acompañadas por las Fuerzas Básicas Femeniles de Pumas, niñas de Pumitas Futbol y jugadoras del Primer Equipo de Pumas Femenil. El himno, entonado con fuerza y pasión, unió a diferentes generaciones bajo el orgullo auriazul, reforzando el sentido de identidad universitaria.

Pumas conmemora el Día Nacional de la Mujer Futbolista

La ceremonia formó parte de un programa especial impulsado por el club universitario para conmemorar la segunda edición del Día Nacional de la Mujer Futbolista, celebrado cada 15 de agosto tras su aprobación oficial.

Durante el medio tiempo, la afición fue testigo de un homenaje a las pioneras del futbol mexicano, quienes dejaron huella en los Mundiales de 1970 y 1971, donde México alcanzó un histórico subcampeonato.

Entre las homenajeadas destacaron figuras como Irma Chávez Barrera, Lourdes de la Rosa Márquez, Patricia Hernández Montoya, María de la Luz Hernández Montoya, Elvira Aracen Sánchez, Alicia Vargas Ángel, Sandra Tapia Montoya y Yolanda Ramírez Gutiérrez, quienes recibieron el reconocimiento del público universitario por su legado en el balompié nacional.

Homenajearon a las pioneras del futbol femenil | IMAGO7

Pumas se llevó el resultado

Al final del partido, América Femenil derrotó 2-3 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Con goles de Kiana Palacios, Irene Guerrero y Scarlett Camberos, las Águilas mantuvieron su liderato en el Apertura 2025, su paso perfecto con pleno de victorias y le quitaron el invicto a las dirigidas por Marcelo Frigerio.

Ganaron con dos penales | IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Polémica Arbitral en el Pumas vs América de la Liga MX Femenil