Polémica Arbitral en el Pumas vs América de la Liga MX Femenil

América Femenil remontó una desventaja ante las Pumas en Ciudad Universitaria para mantener el invicto y el liderato de la Liga MX Femenil, aunque, la polémica no se quiso perder el Clásico Capitalino femenil.

Cuando el conjunto universitario se encontraba ganando, hay una jugada en donde se aprecia que el balón se estrella contra la cara de una jugadora auriazul, misma que la árbitra central decide sancionar como penal.

América venció a Pumas en el EOU | IMAGO7|

El tiro de castigo, que terminó cobrando Irene Guerrero, significó el empate parcial en el encuentro, aunque la polémica arbitral no quedaría ahí.

La árbitra del encuentro volvió a marcar penal para el América, mismo que convirtió en gol Scarlett Camberos para que las Águilas consiguieran el triunfo y mantuvieran el invicto y el liderato de la Liga MX Femenil.

