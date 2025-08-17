Polémica Arbitral en el Pumas vs América de la Liga MX Femenil

El Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil se vio envuelto en polémica luego de un penal señalado en favor del cuadro azulcrema
Marcos Olvera García
| 2025-08-17
La polémica arbitral se hizo presente en el Clásico Capitalino
La polémica arbitral se hizo presente en el Clásico Capitalino
|
IMAGO7
El Clásico Capitalino de la Liga MX Femenil se vio envuelto en polémica luego de un penal señalado en favor del cuadro azulcrema
Marcos Olvera García
| 17 Ago, 2025

América Femenil remontó una desventaja ante las Pumas en Ciudad Universitaria para mantener el invicto y el liderato de la Liga MX Femenil, aunque, la polémica no se quiso perder el Clásico Capitalino femenil.

Cuando el conjunto universitario se encontraba ganando, hay una jugada en donde se aprecia que el balón se estrella contra la cara de una jugadora auriazul, misma que la árbitra central decide sancionar como penal. América venció a Pumas en el EOU | IMAGO7

América venció a Pumas en el EOU | IMAGO7|

El tiro de castigo, que terminó cobrando Irene Guerrero, significó el empate parcial en el encuentro, aunque la polémica arbitral no quedaría ahí.

La árbitra del encuentro volvió a marcar penal para el América, mismo que convirtió en gol Scarlett Camberos para que las Águilas consiguieran el triunfo y mantuvieran el invicto y el liderato de la Liga MX Femenil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Remontada en CU! América Femenil mantiene liderato tras vencer a Pumas

América venció a Pumas en el EOU | IMAGO7
América venció a Pumas en el EOU | IMAGO7|
Liga MX Femenil
Mas sobre:
Liga MX Femenil

Notas Relacionadas

 