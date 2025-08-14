Jordan Brewster, defensa de América Femenil, habla sobre sus primeras impresiones en México

La defensora estadounidense Jordan Brewster vive sus primeros días en México como jugadora del Club América Femenil y ya conquistó a la afición con su simpatía, su entusiasmo y, sobre todo, su gusto por la gastronomía nacional.

Debut oficial en el Apertura 2025

Brewster, exjugadora del Bay FC en la National Women’s Soccer League (NWSL), tuvo su debut oficial con las Águilas en el encuentro ante Gallas, sumando sus primeros minutos en el futbol mexicano. Su llegada fue uno de los fichajes más comentados del torneo Apertura 2025.

El fichaje | @EspartanasMX|

Mole y tacos: sus primeros amores en México

En una dinámica para las redes sociales del América, la jugadora de 25 años reveló que desde su llegada ha probado una gran cantidad de tacos —aunque no recuerda exactamente de dónde los pidió— y que el mole se ha convertido en su platillo favorito.

El español, un reto divertido

Brewster también mostró sus avances con el español, idioma que aún no domina por completo, pero en el que ya se atreve a conversar con la afición y sus compañeras.

El fichaje | @EspartanasMX|

El azul, color que la identifica

Durante la entrevista, la defensora reveló que su color favorito es el azul, algo que encaja perfectamente con los colores del América Femenil, pues la camiseta azulcrema le queda “como anillo al dedo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BARCELONA FEMENIL VS ESTRELLAS DE LA LIGA MX: OPORTUNIDAD PARA TALENTO NACIONAL