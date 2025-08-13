Bruna Vilamala logra su primer doblete con América Femenil

El refuerzo bomba sigue dando frutos. La española Bruna Vilamala, quien llegó procedente del Barcelona esta temporada, sigue demostrando el porqué firmó como la gran estrella. La atacante de 23 años se encargó de comandar un nuevo triunfo de América Femenil en el Apertura 2025.

Bruna Vilamala llegó a las Águilas tras jugar con en el primer equipo del Barcelona desde la temporada 2019/2020. La ahora futbolista del América disputó 74 partidos como blaugrana en los que marcó 28 goles. Además participó en la obtención de tres Champions League, cinco Ligas, dos Copas de la Reina y una Supercopa de España, con el cuadro catalán.

Ante estos palmarés, la joven española llegó como una de las grandes estrellas de la Liga MX Femenil, sin embargo, en sus primeros partidos quedó a deber al no aportar en . No fue sino hasta la goleada de 11-0 ante Querétaro de la Jornada 4 que finalmente logró registrar su primer tanto con las azulcremas.

Comandó el triunfo de América

Ahora ante Puebla, un rival que en papel llegaba como víctima ante América, Bruna Vilamala, finalmente fue la estrella de las Águilas. Bastaron sólo 12 minutos para que la española sentenciara el triunfo para su equipo pues, con un doblete comandó la victoria.

El primer tanto llegó tras sólo seis minutos de juego. El tanto llegó luego de una gran jugada colectiva en la que, Scarlett Camberos llegó a linea de fondo y mandó un centro al área chica. Fue entonces que la ex de Barcelona apareció de sorpresa y sin marca para poner el 1-0.

Seis minutos más tarde, la española presionó a la portera rival y forzó el error. Tras un mal rechazo el balón terminó rebotando en la Vilamala para entrar en el arco y poner el 2-0 marcando así su primer doblete con las Águilas y conduciendo la victoria azulcrema

