Mano dura aplicó la Comisión Disciplinaria a las jugadoras de FC Juárez y Tijuana que se vieron involucradas en una pelea en la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Fue apenas al minuto 24 que en la disputa del balón, Miah Zuazua y Natividad Martínez se hicieron de empujones y jaloneos.

Sin embargo, una vez que el balón se alejó Natividad encaró a Miah por un aparente manotazo. La delantera de las Bravas no se quedó tranquila y empujó a la mediocampista, que de inmediato se enganchó en una pelea de jalones de cabello, misma que provocó que ambas cayeran al suelo.

Las jugadoras se engancharon en una pelea | IMAGO 7

¿Cuál fue la sanción a las jugadoras?

Aunque rápidamente se acercaron varias jugadoras de Xolas, se fueron contra Zuazua en lugar de calmar los ánimos de ambas jugadoras. Cuando por fin se separaron, la silbante Montserrat González no dudó en mostrarles la tarjeta roja directa a las dos.

Además del partido por la tarjeta roja, también fueron sancionadas por la conducta violenta en el partido, por lo que se perderán los próximos cuatro compromisos.

Las dos futbolistas fueron sancionadas | IMAGO 7

¿Qué partidos se perderán Miah Zuazua y Natividad Martínez?

En el caso de la atacante de las Bravas, no jugará contra León (Jornada 6), ni Rayadas de Monterrey (Jornada 9) como visitante, además que se perderá los partidos ante Toluca (Jornada 7) y Mazatlán (Jornada 8) en casa. Volverá a ser elegible para el juego de la Jornada 10 ante Pachuca en la frontera, el viernes 5 de septiembre.

Mientras que la mediocampista de Xolas no estará para los compromisos contra Tigres (Jornada 6) y Pumas (Jornada 8) como visitante, ni para los partidos en casa frente a Atlético San Luis (Jornada 7) y Necaxa (Jornada 9). Su retorno se daría en el Estadio Caliente ante Santos, el domingo 7 de septiembre.

Así fueron las sanciones para las jugadoras | CAPTURA