¡Llegaron a los golpes! Jugadoras desatan pelea en juego de Liga MX Femenil

Momento inédito se vivió en la Liga MX Femenil entre Bravas de Juárez y Xolas de Tijuana durante la fecha 5 del Apertura 2025, Miah Zuazua y Natividad Martínez protagonizaron una pelea campal antes de la media hora de juego.

Liga MX Femenil l IMAGO7

Corría alrededor del minuto 20 cuando una disputa del esférico terminó por derivar el enfrentamiento entre ambas rivales se enfrascaron en una discusión llegando a los jalones y al intercambio de golpes hasta terminar en el suelo.

Zuazua y Martínez no podían ser detenidas por compañeras dentro del terreno de juego, luego de unos segundos la situación pudo ser controlada con ambas siendo expulsadas y dejando a sus respectivos equipos con una jugadora menos.

Pelea campal l IMAGO7

Bravas se quedan con triunfo

Las Bravas de Juárez se quedaron con el triunfo con un contundente 2-0 en el Olímpico Benito Juárez para sumar tres unidades. Liliana Mercado abriría el marcador con un cabezazo tras el cobro de un tiro libre desde ¾ de cancha.

El segundo llegaría llegaría en el minuto 36 con un centro por la banda izquierda al área que terminó por recepcionar y dirigir Jasmine Cazares para meterse hasta la puerta para definir el segundo tanto.

Bravas se queda con la victoria l IMAGO7

Suma puntos

Las Bravas de Juárez se adjudicaron un triunfo más para sumar un total de 10 unidades tras cinco fechas para meterse entre los principales sitios de la tabla general del Apertura 2025.

Apenas se había puesto peluca Miah Zuazua y ya se la andaban quitando el día de hoy.



La Liga Femenil Exótica MX en todo su esplendor pic.twitter.com/QcjcMdBFCe — (@r9carloss) August 9, 2025

