Chivas Femenil consigue un agónico empate de último minuto ante Cruz Azul

Empate con sabor a victoria. Chivas Femenil igualó a 1 a 1 ante Cruz Azul tras rescatar el empate con un gol de último minuto de Alicia Cervantes.

La máxima goleadora rojiblanca pasó de ser la villana de la tarde tras fallar un penal en el primer tiempo a convertirse en la figura en la cancha del Estadio Akron para arañar una unidad dentro de la quinta fecha del Apertura 2025.

Chavarin sigue anotando

Bastaron pocos minutos para que Cruz Azul se colocara al frente en el partido, después de que Aerial Chavarin recibió un pase al espacio y a gran velocidad definió de gran manera para darle la ventaja a su equipo, tras colocar el 0 a 1 en el partido.

Minutos más tarde, Chivas reaccionó en el partido y tras una mano dudosa dentro del área de una futbolista de Cruz Azul, se sancionó la pena máxima para el Guadalajara.

Alicia Cervantes de villana a heroína

Alicia Cervantes cobró el penal, pero la guardameta del equipo Celeste atajó el esférico de gran manera para evitar el tanto del empate en ese instante.

Ya en el final de la parte complementaria, apareció la goleadora histórica de Chivas Femenil, luego de que tras un centro por el costado derecho, hubo un remate que no logró ser despejado, por lo que el balón llegó hasta el segundo poste, donde apareció “Licha” Cervantes para colocar el 1 a 1 con un tanto agónico con sabor a victoria.

