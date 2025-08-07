Cruz Azul alarga su pesadilla en Leagues Cup: 10 partidos sin ganar

La Leagues Cup se ha convertido en una pesadilla recurrente para Cruz Azul. Con el empate 2-2 ante Colorado Rapids y la victoria posterior en penales en la edición 2025, La Máquina sumó su décimo partido consecutivo sin ganar en tiempo regular dentro del torneo binacional entre la Liga MX y la MLS.

Desde su debut en el certamen en 2023, los celestes no han podido romper la mala racha. Aquel año cayeron ante Inter Miami, Atlanta United y Charlotte FC.

Cruz Azul terminó la Leagues Cup con otra victoria en penales | MEXSPORT

La mala racha se alargó

En 2024 la historia no fue distinta: Charlotte volvió a superarlos, luego fueron derrotados por Philadelphia Union, Orlando City y Mazatlán, el único equipo mexicano en ese grupo.

Este 2025, los dirigidos por Nicolás Larcamón enfrentaron a Seattle Sounders, LA Galaxy y Colorado Rapids. Aunque lograron sumar un punto extra frente a Colorado en penales, el empate en tiempo regular confirmó la continuidad de su mal momento en la competencia. Cruz Azul ocupó la posición 12 en la Liga MX, en este torneo 2025.

Cruz Azul tuvo una mala actuación en la Leagues Cup | MEXSPORT

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Cruz Azul no ha tenido buenos resultados en la Leagues Cup | MEXSPORT