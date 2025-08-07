“Fue una participación fea”: Larcamón se sincera tras la eliminación de Cruz Azul

Luego de la eliminación de Cruz Azul en la Leagues Cup 2025, el técnico Nicolás Larcamón no ocultó su frustración y fue autocrítico con el desempeño del equipo, calificando la participación como "fea" y marcada por errores individuales que condicionaron el rumbo del torneo para La Máquina.

“Esos errores individuales nos pusieron cuesta arriba, nos vamos con una sensación muy fea”, declaró en conferencia.

Ilusionado con el potencial del equipo

Larcamón no dudó en calificar la actuación general en el torneo como deficiente: “Fue una participación fea en términos generales en Leagues Cup... Me deja una sensación de que podemos ser un equipazo, cuando estamos conectados y somos nosotros”, mencionó.

Además de la autocrítica, Larcamón también lanzó un llamado a los organizadores del torneo.

“Sería importante que los organizadores hablaran con los autores principales que disputan el torneo. El objetivo de los organizadores tendría que ser encontrar más paridad en la competencia y logística”, finalizó.

