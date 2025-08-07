La novela de David Faitelson contra Cruz Azul continúa. A pesar de que el comunicador ha asegurado que no tiene nada en contra de la institución cementera, nuevamente apuntó contra la directiva, en específico el caso de Iván Alonso.

En charla con el pódcast 'La Perrada', el narrador de TUDN señaló que la información que recientemente dio a conocer sobre Giorgos Giakoumakis, solo pone en evidencia una vez más los malos manejos de la directiva. "Es una empresa que se ha visto afectada por temas de corrupción. Billy Álvarez, Víctor Garcés, Carlos Hurtado", señaló.

Iván Alonso ha sido cuestionado | MEXSPORT

Faitelson habla sobre Iván Alonso

Respecto a lo del director deportivo de la Máquina, aseguró que no tiene nada contra el uruguayo. "Ni lo conozco. Salió bajo sospechas, Pachuca dijo que lo echaron por temas graves. Eso te hace pensar que hay malos manejos".

Reiteró que Cruz Azul pagó mucho por un delantero que ya tenía historial de lesiones, y acusó de que una parte de esa transacción va hacia cuentas particulares. No obstante, reconoció que tampoco tiene forma de demostrar que se ha cometido alguna ilegalidad.

Faitelson cuestionó a Iván Alonso | MEXSPORT

"El ingeniero dijo que nadie se lleva comisión, pero tengo unos documentos de una cuenta bancaria de un tal Iván Alonso en Luxemburgo, que se manejan cantidades de tres millones de dólares al mes. No tengo forma yo de probar que es algo ilegal", añadió.

Documentos no salieron de Cruz Azul

Por último, aseguró que el maletín con documentos no salió del interior del equipo de la Noria. "Están muy preocupados por eso. En realidad, por preocuparse cómo han gastado la plata, si la han gastado bien" y añadió que le contaron que el bono por firmar no va directo al jugador, sino que se reparte.

"Tampoco tengo forma de probarlo. Lo que han dicho es que no va al futbolista, se reparte", y consideró que tampoco son prácticas que sorprendan en México. "Somos un país lamentablemente acostumbrado a la trampa".

Faitelson siguió defendiendo su reportaje | MEXSPORT