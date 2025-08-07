¿Auriazul? Finn Bálor fue captado en el partido de Pumas vs Inter Miami

Pumas quedó fuera de la Leagues Cup tras perder ante Inter Miami, pero una figura inesperada acaparó reflectores en las gradas: el luchador de WWE Finn Bálor. El irlandés, estrella de la lucha libre e integrante de la facción The Judgment Day, fue captado en el estadio luciendo los colores auriazules junto a su esposa, la periodista mexicana Verónica Rodríguez.

Bálor y su esposa | @MexicoUd|

Finn Bálor apoya a los Pumas en pleno partido ante Inter Miami

Durante la transmisión del encuentro, una de las cámaras enfocó a Bálor en el público del Chase Stadium. Lo que más llamó la atención fue que, a pesar de estar en territorio estadounidense y en un evento internacional, el luchador se mostró como un aficionado más de los Pumas, llevando consigo la indumentaria del club universitario.

Su presencia no pasó desapercibida entre los fans de la WWE y del futbol mexicano, quienes rápidamente viralizaron las imágenes en redes sociales.

La pareja | @FinnBalor|

Verónica Rodríguez: el lazo mexicano que une a Finn con los Pumas

La razón detrás del cariño de Finn Bálor por el equipo de la UNAM es su esposa, Verónica Rodríguez, reconocida periodista deportiva mexicana y fiel seguidora de los Pumas. Su pasión por el equipo ha sido constante durante años, y ahora también parece haber contagiado al luchador irlandés, quien no dudó en mostrar su apoyo de manera pública.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ELIMINARON A UN LINDO GATITO! LOS MEJORES MEMES DEL ADIÓS DE PUMAS DE LEAGUES CUP