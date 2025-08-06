¿El romance del año? Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron vistos juntos en una discoteca

Una vez más, el jugador del FC Barcelona está en la mira de los medios y de nuevo por una situación extra cancha, pues según distintas fuentes, Lamine fue visto con la famosa cantante del género urbano, Nicki Nicole.

Yamal en pretemporada I @FCBarcelona_es

¿Nuevo romance?

Según distintas fuentes, Lamine Yamal y la intérprete fueron captados pasando tiempo en un antro de Barcelona, cabe recordar que estos recientemente convivieron en la polémica fiesta del jugador a la que Nicki fue invitada.

@FCBarcelona_es

Javier Hoyos, periodista español, aseguró que estos dos tuvieron más acercamiento a raíz de la fiesta del ‘10’ del Barca y que una fuente confiable le confirmó que fueron vistos juntos en una discoteca.

Esta es la segunda vez que se le relaciona Yamal con una persona del medio artístico, siendo la influencer, Fátima Vázquez, la primera, tras una foto de ellos en Italia y ahora la famosa cantante de Argentina.

IG: @nicki.nicole

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'Gullit' Peña revela como consiguió la camiseta de Ronaldinho: "Él me la pidió a mí"