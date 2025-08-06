'Gullit' Peña revela como consiguió la camiseta de Ronaldinho: "Él me la pidió a mí"

Ya retirado del fútbol profesional, Carlos 'Gullit' Peña ha comenzado a revelar varios de los secretos más grandes de su carrera y ya ventiló cómo cambió camiseta con Ronaldinho.

En entrevista para el podcast "El RePortero", 'Gullit' Peña cuenta cómo se quedó con la camisa de Ronaldinho cuando el brasileño vino a la Liga MX con el Querétaro y, característico a su sentido de humor, bromeó con que 'Dinho' fue quien se la pidió a él.

"Sí (me la pidió él a mí), pero me anticipé yo", dijo Gullit Peña en tono de broma.

'El plan de Gullit con Ronaldinho

En la charla previa al partido vs Querétaro, les advirtió a sus compañeros que la camiseta del astro brasileño fuera suya y nadie se la ganara.

"Yo nada más les quiero decir una cosa, la playera de Ronaldinho es mía, no se pasen de lanza", declaraciones que causaron risas en el vestidor de León.

Cabe señalar que Ronaldinho solo fue jugador del Querétaro por dos temporadas, por lo que su camiseta de Gallos con el número 49 es una verdadera joya del coleccionismo.

