Cruz Azul no descarta el 'regreso' del Toro Fernández al primer equipo

A pesar de que su futuro parecía estar lejos de Cruz Azul, Gabriel Fernández parece tendrá una segunda oportunidad con el equipo, o al menos así lo dejó saber el presidente del equipo, Víctor Velázquez. El directivo confesó que, a pesar de que no está registrado con el primer equipo, están contemplando retenerlo para el futuro.

El futbolista uruguayo había sido separado con miras a poder abrir una plaza de No Formado en México para así, darle llegada a Luka Jovic. Sin embargo, con el fichaje fallido, Cruz Azul está buscando otras opciones, entre ellas el ´regreso´ del Toro Fernández.

Evalúan su regreso | MEXSPORT

"Estamos evaluando nuestros propios activos y pronto tomaremos una decisión. Giorgos y Toro (Fernández), son grandes jugadores, además de que Sepúlveda atraviesa un gran momento y recién lo acabamos de renovar", comentó Velázquez con respecto a la posición de centro delantero en Cruz Azul

Habló de sus opciones en la delantera | IMAGO7

Gabriel Fernández podría regresar

Fernández fue separado del primer equipo de cara al Apertura 2025, esto después de haber disputado 16 partidos el torneo pasado, anotando tres goles y dando una asistencia. Tras este movimiento se rumoró su salida de vuelta al futbol sudamericano, sin embargo, no se concretó y hasta el momento, forma parte de la Sub 23. Aun así, Víctor Velázquez evalúa su regreso al primer equipo.

"Sería una gran opción retomar a Gabriel Fernández... El Toro es un chico muy comprometido y aunque no está registrado con la 21, va a todos los partidos. Desgraciadamente ha tenido mala suerte con las lesiones pero es un gran jugador y un gran elemento", reveló en entrevista para ESPN.

Podría regresar al primer equipo | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tras advertencia de Víctor Velázquez, Faitelson dice 'no tener nada personal' contra Cruz Azul