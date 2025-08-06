Cruz Azul no descarta el 'regreso' del Toro Fernández al primer equipo

A pesar de que su futuro parecía estar lejos de Cruz Azul, Gabriel Fernández parece tendrá una segunda oportunidad con el equipo, o al menos así lo dejó saber el presidente del equipo, Víctor Velázquez. El directivo confesó que, a pesar de que no está registrado con el primer equipo, están contemplando retenerlo para el futuro.
El futbolista uruguayo había sido separado con miras a poder abrir una plaza de No Formado en México para así, darle llegada a Luka Jovic. Sin embargo, con el fichaje fallido, Cruz Azul está buscando otras opciones, entre ellas el ´regreso´ del Toro Fernández.
"Estamos evaluando nuestros propios activos y pronto tomaremos una decisión. Giorgos y Toro (Fernández), son grandes jugadores, además de que Sepúlveda atraviesa un gran momento y recién lo acabamos de renovar", comentó Velázquez con respecto a la posición de centro delantero en Cruz Azul
Gabriel Fernández podría regresar
Fernández fue separado del primer equipo de cara al Apertura 2025, esto después de haber disputado 16 partidos el torneo pasado, anotando tres goles y dando una asistencia. Tras este movimiento se rumoró su salida de vuelta al futbol sudamericano, sin embargo, no se concretó y hasta el momento, forma parte de la Sub 23. Aun así, Víctor Velázquez evalúa su regreso al primer equipo.
"Sería una gran opción retomar a Gabriel Fernández... El Toro es un chico muy comprometido y aunque no está registrado con la 21, va a todos los partidos. Desgraciadamente ha tenido mala suerte con las lesiones pero es un gran jugador y un gran elemento", reveló en entrevista para ESPN.
