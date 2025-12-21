Liga MX Femenil: Futbol de estufa del Clausura 2026

El futbol femenil en México comenzará junto con el año natural y en la primera semana del 2026 comenzará el próximo torneo de la Liga MX Femenil. Para el Clausura 2026 el panorama no ha cambiado mucho: Tigres como vigente campeón llega como favorito, junto con clubes como América, Pachuca o Rayadas de Monterrey.
Mientras que otros como Chivas, Toluca o Cruz Azul tratarán de desafiar nuevamente a los clubes poderosos y para ello buscan reforzarse lo mejor posible. Tanto el Rebaño como la Máquina han reforzado varios fichajes, entre los que destacan el de Jasmine Casarez y Mayra Pelayo con las rojiblancas.
Por las cementeras, destaca la llegada de Araceli Torres, precisamente procedente de Chivas. En contraste, se despidieron de Deneisha Blackwood y Solagne Lemos, que formaron parte del histórico torneo Apertura 2025, en el cual Cruz Azul por primera vez llegó a Semifinales.
En el caso de Blackwood, los rumores apuntan a que llegará a Toluca, que el semestre pasado estuvo peleando en los primeros lugares, pero quedó eliminado en Cuartos de Final. Por lo que ahora tratarán de dar un golpe de autoridad y ser candidatas al título.
Entre otras de las bajas destacadas están las de Nicki Hernández y Annie Karich, de América. La estadounidense concluyó su préstamo al igual que Jordan Brewster y los rumores aseguran que también la defensa mexicana se irá a la National Women's Soccer League en Estados Unidos.
Altas, bajas y rumores en la Liga MX Femenil
AMÉRICA
Altas: Xcaret Pineda
Bajas: Nicki Hernández, Jordan Brewster, Annie Karich
Rumores altas:
Rumores bajas: Ángel Villacampa (DT)
ATLAS
Altas: Juan Pablo Alfaro (DT), Alexa Huerta, Daniela Cruz, Kayla Fernández
Bajas: Roberto Medina (DT)
Rumores altas: Juana Plata (Rayadas), Anette Vázquez (Atlas)
Rumores bajas:
ATLÉTICO SAN LUIS
Altas:
Bajas:
Rumores altas: Chiara Singarella
Rumores bajas:
CHIVAS
Altas: Mayra Pelayo, Jasmine Casarez, Eva González
Bajas: Montserrat Hernández, Araceli Torres (Cruz Azul), Dana Sandoval
Rumores altas: Mariana Cadena (Pachuca)
Rumores bajas:
CRUZ AZUL
Altas: Mía León, Araceli Torres, Karol Arcanjo, Cristina Montaño
Bajas: Solagne Lemos (León), Clarissa Kirsch-Downs, Rocío Martínez, Deneisha Blackwood
Rumores altas:
Rumores bajas:
FC JUÁREZ
Altas: Chloe del Real, Aisha Solórzano,
Bajas: Eva González (Chivas), Jasmine Casarez (Chivas), Gabriela Anchondo (Querétaro)
Rumores altas:
Rumores bajas:
LEÓN
Altas: Solagne Lemos
Bajas:
Rumores altas:
Rumores bajas:
MAZATLÁN
Altas: Nicolás Morales (DT)
Bajas: Cristina Montaño (Cruz Azul), Mercedes Rodríguez (DT)
Rumores altas:
Rumores bajas:
NECAXA
Altas: Acacia Edwards, Mariana de la Torre
Bajas: Yolanda Jiménez, Karen de León, Quetzal Barranco, Mariana Ramos, María Acosta, Mar Moya
Rumores altas: Karen Gómez (Santos)
Rumores bajas:
PACHUCA
Altas:
Bajas: Mariana Cadena
Rumores altas:
Rumores bajas: Esthefanny Barreras, Myra Delgadillo
PUEBLA
Altas:
Bajas: Gabriela Machuca, Liliana Magaña, Camila Fonseca, Valentina Silva, Lara Cruz, Fernanda Desales
Rumores altas: Karime Martínez, Marlyn Campa
Rumores bajas:
PUMAS
Altas: Roberto Medina (DT), Alexa Huerta
Bajas: Edith Carmona (Querétaro), Fátima Acosta, Marcelo Frigério (DT), Camila Vite, Laura Herrera
Rumores altas: Montserrat Hernández (Chivas), Tatiana Flores (Tigres)
Rumores bajas:
RAYADAS
Altas: Amandine Miquel (DT)
Bajas: Juana Plata, Ana Gaby Paz, Day Silva
Rumores altas: Esthefanny Barreras
Rumores bajas:
QUERÉTARO
Altas: Gabriela Achondo, Edith Carmona, Edgar Mejía (DT),
Bajas: Danna Pesantez, Daniela Carrandi, Alexa Herrera, Yadira Toraya, Danna Cortez, Fernando Samayoa (DT)
Rumores altas:
Rumores bajas:
SANTOS
Altas:
Bajas: Nicol de Léon, Jazmín Reyes, Anette Vázquez
Rumores altas:
Rumores bajas:
TIGRES
Altas:
Bajas:
Rumores altas: Myra Delgadillo (Pachuca), Mariza Nascimento
Rumores bajas:
TIJUANA
Altas: Fernando Samayoa (DT)
Bajas: Juan Romo (DT), Aisha Solórzano (FC Juárez), Mayra Pelayo (Chivas), Alexa Madueño
Rumores altas: Dana Sandoval, Daniela Carrandi
Rumores bajas:
TOLUCA
Altas:
Bajas:
Rumores altas: Deneisha Blackwood (Cruz Azul)
Rumores bajas: Kayla Thompson y Michaela Abam