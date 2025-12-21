Liga MX Femenil: Futbol de estufa del Clausura 2026

El mercado de fichajes del futbol femenil en México se mueve de cara al próximo certamen

Los clubes de la Liga MX Femenil se siguen preparando para el Clausura 2026
Los clubes de la Liga MX Femenil se siguen preparando para el Clausura 2026
Ana Patricia Spíndola Andrade
21 de Diciembre de 2025

El futbol femenil en México comenzará junto con el año natural y en la primera semana del 2026 comenzará el próximo torneo de la Liga MX Femenil. Para el Clausura 2026 el panorama no ha cambiado mucho: Tigres como vigente campeón llega como favorito, junto con clubes como América, Pachuca o Rayadas de Monterrey

Mientras que otros como Chivas, Toluca o Cruz Azul tratarán de desafiar nuevamente a los clubes poderosos y para ello buscan reforzarse lo mejor posible. Tanto el Rebaño como la Máquina han reforzado varios fichajes, entre los que destacan el de Jasmine Casarez y Mayra Pelayo con las rojiblancas. 

Jasmine Casarez es uno de los refuerzos de Chivas
Jasmine Casarez es uno de los refuerzos de Chivas

Por las cementeras, destaca la llegada de Araceli Torres, precisamente procedente de Chivas. En contraste, se despidieron de Deneisha Blackwood y Solagne Lemos, que formaron parte del histórico torneo Apertura 2025, en el cual Cruz Azul por primera vez llegó a Semifinales. 

En el caso de Blackwood, los rumores apuntan a que llegará a Toluca, que el semestre pasado estuvo peleando en los primeros lugares, pero quedó eliminado en Cuartos de Final. Por lo que ahora tratarán de dar un golpe de autoridad y ser candidatas al título. 

Entre otras de las bajas destacadas están las de Nicki Hernández y Annie Karich, de América. La estadounidense concluyó su préstamo al igual que Jordan Brewster y los rumores aseguran que también la defensa mexicana se irá a la National Women's Soccer League en Estados Unidos. 

Annie Karich es una de las bajas de América
Annie Karich es una de las bajas de América

Altas, bajas y rumores en la Liga MX Femenil 

AMÉRICA 
Altas: Xcaret Pineda 
Bajas: Nicki Hernández, Jordan Brewster, Annie Karich
Rumores altas: 
Rumores bajas: Ángel Villacampa (DT)

ATLAS 
Altas: Juan Pablo Alfaro (DT), Alexa Huerta, Daniela Cruz, Kayla Fernández
Bajas: Roberto Medina (DT)
Rumores altas: Juana Plata (Rayadas), Anette Vázquez (Atlas)
Rumores bajas: 

ATLÉTICO SAN LUIS 
Altas: 
Bajas:
Rumores altas: Chiara Singarella
Rumores bajas: 

CHIVAS 
Altas: Mayra Pelayo, Jasmine Casarez, Eva González 
Bajas: Montserrat Hernández, Araceli Torres (Cruz Azul), Dana Sandoval 
Rumores altas: Mariana Cadena (Pachuca)
Rumores bajas: 

CRUZ AZUL 
Altas: Mía León, Araceli Torres, Karol Arcanjo, Cristina Montaño 
Bajas: Solagne Lemos (León), Clarissa Kirsch-Downs, Rocío Martínez, Deneisha Blackwood 
Rumores altas: 
Rumores bajas: 

FC JUÁREZ 
Altas: Chloe del Real, Aisha Solórzano, 
Bajas: Eva González (Chivas), Jasmine Casarez (Chivas), Gabriela Anchondo (Querétaro)
Rumores altas: 
Rumores bajas: 

LEÓN 
Altas: Solagne Lemos 
Bajas:
Rumores altas: 
Rumores bajas: 

MAZATLÁN 
Altas: Nicolás Morales (DT)
Bajas: Cristina Montaño (Cruz Azul), Mercedes Rodríguez (DT)
Rumores altas: 
Rumores bajas: 

NECAXA 
Altas: Acacia Edwards, Mariana de la Torre
Bajas: Yolanda Jiménez, Karen de León, Quetzal Barranco, Mariana Ramos, María Acosta, Mar Moya
Rumores altas: Karen Gómez (Santos)
Rumores bajas: 

Araceli Torres llegó a Cruz Azul
Araceli Torres llegó a Cruz Azul

PACHUCA 
Altas: 
Bajas: Mariana Cadena 
Rumores altas: 
Rumores bajas: Esthefanny Barreras, Myra Delgadillo 

PUEBLA
Altas: 
Bajas: Gabriela Machuca, Liliana Magaña, Camila Fonseca, Valentina Silva, Lara Cruz, Fernanda Desales
Rumores altas: Karime Martínez, Marlyn Campa 
Rumores bajas: 

PUMAS 
Altas: Roberto Medina (DT), Alexa Huerta 
Bajas: Edith Carmona (Querétaro), Fátima Acosta, Marcelo Frigério (DT), Camila Vite, Laura Herrera
Rumores altas: Montserrat Hernández (Chivas), Tatiana Flores (Tigres)
Rumores bajas: 

RAYADAS 
Altas: Amandine Miquel (DT)
Bajas: Juana Plata, Ana Gaby Paz, Day Silva
Rumores altas: Esthefanny Barreras
Rumores bajas: 

QUERÉTARO 
Altas: Gabriela Achondo, Edith Carmona, Edgar Mejía (DT), 
Bajas: Danna Pesantez, Daniela Carrandi, Alexa Herrera, Yadira Toraya, Danna Cortez, Fernando Samayoa (DT)
Rumores altas: 
Rumores bajas: 

SANTOS 
Altas: 
Bajas: Nicol de Léon, Jazmín Reyes, Anette Vázquez 
Rumores altas: 
Rumores bajas: 

TIGRES 
Altas: 
Bajas:
Rumores altas: Myra Delgadillo (Pachuca), Mariza Nascimento
Rumores bajas: 

TIJUANA 
Altas: Fernando Samayoa (DT)
Bajas: Juan Romo (DT), Aisha Solórzano (FC Juárez), Mayra Pelayo (Chivas), Alexa Madueño
Rumores altas: Dana Sandoval, Daniela Carrandi 
Rumores bajas: 

TOLUCA
Altas: 
Bajas:
Rumores altas: Deneisha Blackwood (Cruz Azul) 
Rumores bajas: Kayla Thompson y Michaela Abam 

Roberto Medina de a Atlas y dirigirá a Pumas
Roberto Medina dejó a Atlas y dirigirá a Pumas 

