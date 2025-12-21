Liga MX Femenil: Futbol de estufa del Clausura 2026

El futbol femenil en México comenzará junto con el año natural y en la primera semana del 2026 comenzará el próximo torneo de la Liga MX Femenil. Para el Clausura 2026 el panorama no ha cambiado mucho: Tigres como vigente campeón llega como favorito, junto con clubes como América, Pachuca o Rayadas de Monterrey.

Mientras que otros como Chivas, Toluca o Cruz Azul tratarán de desafiar nuevamente a los clubes poderosos y para ello buscan reforzarse lo mejor posible. Tanto el Rebaño como la Máquina han reforzado varios fichajes, entre los que destacan el de Jasmine Casarez y Mayra Pelayo con las rojiblancas.

Jasmine Casarez es uno de los refuerzos de Chivas | X: @ChivasFemenil

Por las cementeras, destaca la llegada de Araceli Torres, precisamente procedente de Chivas. En contraste, se despidieron de Deneisha Blackwood y Solagne Lemos, que formaron parte del histórico torneo Apertura 2025, en el cual Cruz Azul por primera vez llegó a Semifinales.

En el caso de Blackwood, los rumores apuntan a que llegará a Toluca, que el semestre pasado estuvo peleando en los primeros lugares, pero quedó eliminado en Cuartos de Final. Por lo que ahora tratarán de dar un golpe de autoridad y ser candidatas al título.

Entre otras de las bajas destacadas están las de Nicki Hernández y Annie Karich, de América. La estadounidense concluyó su préstamo al igual que Jordan Brewster y los rumores aseguran que también la defensa mexicana se irá a la National Women's Soccer League en Estados Unidos.

Annie Karich es una de las bajas de América | IMAGO 7

Altas, bajas y rumores en la Liga MX Femenil

AMÉRICA

Altas: Xcaret Pineda

Bajas: Nicki Hernández, Jordan Brewster, Annie Karich

Rumores altas:

Rumores bajas: Ángel Villacampa (DT)

ATLAS

Altas: Juan Pablo Alfaro (DT), Alexa Huerta, Daniela Cruz, Kayla Fernández

Bajas: Roberto Medina (DT)

Rumores altas: Juana Plata (Rayadas), Anette Vázquez (Atlas)

Rumores bajas:

ATLÉTICO SAN LUIS

Altas:

Bajas:

Rumores altas: Chiara Singarella

Rumores bajas:

CHIVAS

Altas: Mayra Pelayo, Jasmine Casarez, Eva González

Bajas: Montserrat Hernández, Araceli Torres (Cruz Azul), Dana Sandoval

Rumores altas: Mariana Cadena (Pachuca)

Rumores bajas:

CRUZ AZUL

Altas: Mía León, Araceli Torres, Karol Arcanjo, Cristina Montaño

Bajas: Solagne Lemos (León), Clarissa Kirsch-Downs, Rocío Martínez, Deneisha Blackwood

Rumores altas:

Rumores bajas:

FC JUÁREZ

Altas: Chloe del Real, Aisha Solórzano,

Bajas: Eva González (Chivas), Jasmine Casarez (Chivas), Gabriela Anchondo (Querétaro)

Rumores altas:

Rumores bajas:

LEÓN

Altas: Solagne Lemos

Bajas:

Rumores altas:

Rumores bajas:

MAZATLÁN

Altas: Nicolás Morales (DT)

Bajas: Cristina Montaño (Cruz Azul), Mercedes Rodríguez (DT)

Rumores altas:

Rumores bajas:

NECAXA

Altas: Acacia Edwards, Mariana de la Torre

Bajas: Yolanda Jiménez, Karen de León, Quetzal Barranco, Mariana Ramos, María Acosta, Mar Moya

Rumores altas: Karen Gómez (Santos)

Rumores bajas:

Araceli Torres llegó a Cruz Azul | X: @AzulFemenil

PACHUCA

Altas:

Bajas: Mariana Cadena

Rumores altas:

Rumores bajas: Esthefanny Barreras, Myra Delgadillo

PUEBLA

Altas:

Bajas: Gabriela Machuca, Liliana Magaña, Camila Fonseca, Valentina Silva, Lara Cruz, Fernanda Desales

Rumores altas: Karime Martínez, Marlyn Campa

Rumores bajas:

PUMAS

Altas: Roberto Medina (DT), Alexa Huerta

Bajas: Edith Carmona (Querétaro), Fátima Acosta, Marcelo Frigério (DT), Camila Vite, Laura Herrera

Rumores altas: Montserrat Hernández (Chivas), Tatiana Flores (Tigres)

Rumores bajas:

RAYADAS

Altas: Amandine Miquel (DT)

Bajas: Juana Plata, Ana Gaby Paz, Day Silva

Rumores altas: Esthefanny Barreras

Rumores bajas:

QUERÉTARO

Altas: Gabriela Achondo, Edith Carmona, Edgar Mejía (DT),

Bajas: Danna Pesantez, Daniela Carrandi, Alexa Herrera, Yadira Toraya, Danna Cortez, Fernando Samayoa (DT)

Rumores altas:

Rumores bajas:

SANTOS

Altas:

Bajas: Nicol de Léon, Jazmín Reyes, Anette Vázquez

Rumores altas:

Rumores bajas:

TIGRES

Altas:

Bajas:

Rumores altas: Myra Delgadillo (Pachuca), Mariza Nascimento

Rumores bajas:

TIJUANA

Altas: Fernando Samayoa (DT)

Bajas: Juan Romo (DT), Aisha Solórzano (FC Juárez), Mayra Pelayo (Chivas), Alexa Madueño

Rumores altas: Dana Sandoval, Daniela Carrandi

Rumores bajas:

TOLUCA

Altas:

Bajas:

Rumores altas: Deneisha Blackwood (Cruz Azul)

Rumores bajas: Kayla Thompson y Michaela Abam