¡Quiere el puesto de Larcamón! Xóchitl Gálvez se candidatea para dirigir a Cruz Azul

La excandidata presidencial Xóchitl Gálvez volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por temas políticos, sino por su afición al fútbol. Luego de la derrota de Cruz Azul por 7-0 frente a Seattle Sounders en la Leagues Cup 2025, Gálvez compartió una serie de declaraciones que llamaron la atención de la afición cementera.

En un video que subió a su cuenta de Instagram, la exsenadora ironizó sobre el marcador y su posible incursión en el banquillo técnico del club. “¿Qué pensaban? ¿Que le iba a sacar a hablar del 7-0 que le metieron al Cruz Azul? No, pues ya también no los había metido a la América en la temporada 2022. Se volvió a repetir. Qué vergüenza.”

Xóchitl se candidatea al banquillo cementero

La también empresaria y figura del PAN en el pasado proceso electoral continuó con su tono sarcástico al referirse al actual técnico de la Máquina. “Yo que ya le había dado el visto bueno a Larcamón, no me haga extrañar a Vicente Sánchez".

"¿Cómo estará la cosa que en redes sociales dicen que si quiero dirigir al Cruz Azul? En una de esas acepto. Y agárrense América", añadió entre risas.

Desde su derrota en las elecciones presidenciales frente a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez ha mantenido un perfil público activo, aunque centrado en temas distintos a la política. Su afición por Cruz Azul ha sido evidente, con constantes publicaciones en redes sociales sobre los partidos y resultados del club.

Goleada histórica para Cruz Azul

El marcador 7-0 contra Seattle Sounders en la Leagues Cup fue la goleada por mayor diferencia que ha sufrido un equipo de la Liga MX en el torneo conjunto con la MLS.

