Emilio Azcárraga lanza dardo a José Ramón Fernández y su odio al América: “El verdadero villano es él”

José Ramón Fernández, una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo en México, estrenó su serie documental Protagonista, y uno de los momentos más inesperados lo protagonizó Emilio Azcárraga, dueño del Club América, quien apareció como invitado especial en uno de los capítulos para hablar sobre la histórica rivalidad entre ambos.

Aunque por años se ha señalado a José Ramón como el creador del antiamericanismo, en esta ocasión fue el propio Azcárraga quien volteó la narrativa y lo señaló directamente como el gran antagonista de esta historia que ha marcado al futbol mexicano durante décadas.

“Él dice que el gran villano de esta historia es el América, y yo digo que el gran villano de esta historia es él”, lanzó tajante el dueño de Televisa, en una de las declaraciones más llamativas del documental.

Un antagonismo de larga data

Azcárraga también compartió que no recuerda exactamente cuándo conoció a José Ramón Fernández, pero sí guarda muy presente el momento en que lo escuchó por primera vez hablando en contra del América.

“No tengo un recuerdo nítido de la primera vez que lo vi, pero sí tengo un recuerdo nítido que hablaba en contra del América”, confesó.

