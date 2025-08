Christian Martinoli rompe en llanto "por culpa' de José Ramón Fernández

Christian Martinoli, una de las voces más reconocidas del futbol mexicano, protagonizó un emotivo momento en el documental "Protagonista: La vida de José Ramón Fernández", donde rompió en llanto al hablar de su mentor y figura clave en su carrera: José Ramón Fernández.

José Ramón Fernández estrena serie | IMAGO7

El tercer episodio de esta serie de recoge el testimonio de diversos periodistas y personalidades que han trabajado con Joserra a lo largo de los años, pero fue la intervención de Martinoli la que más conmovió a la audiencia.

Visiblemente afectado, Martinoli fue cuestionado sobre lo que significa José Ramón en su vida, y entre lágrimas respondió:

"Eso es José Ramón, lo quiero al viejo" "No tenía pelos en la lengua"

“José Ramón es… (rompe en llanto) … eso es José Ramón, lo quiero al viejo”, expresó con la voz entrecortada.

“Sin su oportunidad no hubiera tenido nada yo, no sería nada”, agregó el cronista, dejando claro que su carrera no sería la misma sin el respaldo del icónico periodista deportivo.