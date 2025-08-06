Leagues Cup 2025: ¿Cuándo y dónde ver Cruz Azul vs Colorado Rapids?

Cruz Azul finalizará su participación en la Leagues Cup ante Colorado Rapids, ya que no consiguió los puntos suficientes para avanzar de ronda. Por otro lado, los de la MLS aún tienen ligeras esperanzas de clasificar a la fase eliminatoria.

La Máquina tuvo una amarga participación en la Leagues Cup al iniciar con una goleada en contra por 7 a 0 ante Seattle Sounders. En el segundo partido se impusieron sobre LA Galaxy en la tanda de penaltis tras la igualdad de 1-1 en tiempo regular.

Colorado Rapids tiene una victoria en lo que va de la Leagues Cup, la cual consiguieron ante Santos Laguna con un marcador de 2-1. En la segunda fecha cayeron con Tijuana con el mismo marcador, pero el triunfo les da pequeña oportunidad de avanzar a la siguiente fase.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Colorado Rapids?

Fecha: Jueves 7 de agosto

Jueves 7 de agosto Hora: 18:30 horas del centro de México

18:30 horas del centro de México Lugar: Dignity Health Sports Park, California

Dignity Health Sports Park, California Transmisión: MLS Season Pass en Apple TV

