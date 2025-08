Guido Pizarro destaca actitud de Tigres en derrota contra LAFC en la Leagues Cup

De líder al borde de la eliminación. La derrota ante LAFC dejó a Tigres en riesgo de quedar eliminado de la Leagues Cup. El partido estuvo marcado por la polémica arbitral, algo en lo que Guido Pizarro no quiso enfocarse.

"No voy a hablar del arbitraje. Creo que hicimos un buen partido, generamos muchas situaciones de gol. El rival tuvo un gran día, me quedo con eso; al equipo le dolió perder. Pero me quedo con el ímpetu, las ganas de ser protagonista como lo hicimos hoy", declaró.

Pizarro se siente representado

Por otra parte, el estratega de los felinos reiteró que se queda con el ímpetu y las ganas de siempre ir por la victoria. "Desde que arrancó el torneo creo que el equipo está jugando muy bien, que me representa. La valentía para jugar en cualquier campo se está viendo y no solo en la posesión, generando situaciones de gol, me gusta ver al equipo suelto, con confianza".

"El resultado hoy no se dio pero me quedo con mucho orgullo de que el equipo hizo las cosas muy bien. Hay que volver a México y seguir por la línea en el torneo local", finalizó.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a Cuartos de Final?

Con la derrota ante el club angelino, los felinos pueden quedar eliminados de la Fase Final. Por ahora están en el tercer puesto, delante de Puebla gracias a la diferencia de goles, pero lo pueden superar Pumas, FC Juárez y Necaxa.

Para meterse entre los ocho mejores, los de Pizarro necesitan que los universitarios y los Bravos pierdan (ya sea en penales o en tiempo regular), o bien, que alguno de esos dos pierda y que Necaxa no gane en 90 minutos.

Tigres necesita esperar otros resultados | MEXSPORT