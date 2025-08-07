Así se jugarán los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

La Leagues Cup ha tenido grandes momentos en su edición de 2025, y la primera fase llegó a su fin. Con la Fecha 3, quedaron definidos los cuatro mejores de la Liga MX y la MLS, así como los enfrentamientos de Cuartos de Final.

La última fecha definió a los ocho equipos que lucharán por el título de la Leagues Cup, el cual ha sido de dominio compartido por ambas ligas. Sin embargo, las últimas dos ediciones fueron una completa hegemonía por la Major League Soccer.

Trofeo Leagues Cup | MEXSPORT|

Los clasificados a dicha fase de eliminación directa se deciden de la siguiente manera: Liga MX (1) vs MLS (4); Liga MX (2) vs MLS (3); Liga MX (3) vs MLS (2); y Liga MX (4) vs MLS (1).

Cuartos de Final (al momento):

(Liga MX #1) Toluca vs Portland Timbers (MLS #4)

(Liga MX #2) Pachuca vs Orlando City (MLS #3)

(Liga MX #3) Tigres vs Inter Miami (MLS #2)

(Liga MX #4) Puebla vs Seattle (MLS #1)

|

¿Cuándo inician los Cuartos de Final?

Las fases de eliminación directa de la Leagues Cup arrancan el martes 19 de agosto, con los dos primeros cruces de Cuartos de Final ese día y los dos siguientes para el miércoles 20.

A partir de ese momento, los choques entre Liga MX y MLS se jugarán entre semana para no interrumpir los torneos locales, como sucedió con la Fase de Grupos.

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Kevin Mier 'regala' otro gol con Cruz Azul, ahora en Leagues Cup