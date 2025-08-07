Kevin Mier 'regala' otro gol con Cruz Azul, ahora en Leagues Cup

El mal momento de Kevin Mier parece no tener fin. El arquero colombiano de Cruz Azul volvió a cometer un error determinante, esta vez en el duelo ante Colorado Rapids por la Leagues Cup, encendiendo aún más las alarmas entre la afición celeste.

Apenas al minuto 3, Rafael Navarro aprovechó una nueva desatención en la salida de Mier y firmó el 1-0 para el equipo de la MLS. El guardameta intentó reaccionar, pero poco pudo hacer tras perder nuevamente el balón en una zona comprometida, repitiendo una falla que ya se está volviendo habitual.

Cruz Azul va perdiendo ante Colorado | MEXSPORT

La respuesta del público en el Carsom no se hizo esperar: abucheos que reflejan la creciente impaciencia con el desempeño del arquero, quien hace apenas unos meses era considerado un fichaje de lujo. Hoy, sin embargo, se ha convertido en un riesgo sistemático bajo los tres palos.

En redes sociales, la afición también ha comenzado a perder la paciencia. Las críticas se multiplican y no son pocos los que ya piden que Mier sea enviado a la banca para dar paso a una nueva opción en el arco.

Mier se ha equivocado mucho este semestre | MEXSPORT

Cruz Azul parece estar en crisis | MEXSPORT