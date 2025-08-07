Chivas es el único equipo mexicano sin victorias en tiempo regular en la historia de la Leagues Cup

Atlético San Luis tuvo su primera victoria en Leagues Cup, no solo en el actual certamen, sino en toda la historia. El triunfo del equipo potosino no sirvió de nada para ellos, pero sí para dejar a Chivas con una de las marcas más grises de toda su historia.

El conjunto del Rebaño Sagrado es el único equipo mexicano sin conocer la victoria en tiempo regular en toda la historia, con ocho partidos que ha disputado. Tres técnicos han estado en el banquillo Rojiblanco, y con ninguno Chivas recompuso el camino; el conjunto de Guadalajara solo tiene una victoria en penales ante Charlotte.

Aunque la situación es alarmante para el equipo de Gabriel Milito, aún tienen una última oportunidad para resarcir dicha marca. Chivas enfrentará a Cincinnati en el final de su participación en territorio estadounidense.

Las otras malas marcas

En esta edición de la Leagues Cup, tres equipos mexicanos llegaron con la marca negativa, y al momento solo dos ya la rompieron. Xolos y Atlético San Luis ganaron un partido en el actual torneo, ante Colorado y Minnesota.

Los mejores en Leagues Cup

De igual forma, Toluca y Tigres cuentan con dos grandes marcas con respecto a la Leagues Cup, siendo ambos los más ganadores en victorias. Con nueve y siete partidos; aunque ninguno ha ganado el certamen.

