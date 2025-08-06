Leagues Cup 2025: Atlético de San Luis se despide del torneo con triunfo sobre Minnesota

En su último partido de la Leagues Cup 2025, Atlético San Luis logró cerrar su participación con una victoria por 2-0 ante Minnesota United, en un encuentro disputado con intensidad desde los primeros minutos y que tuvo oportunidades para ambos conjuntos.

Apenas al minuto 4’, Minnesota dio el primer aviso del encuentro con una jugada que pudo cambiar el rumbo del partido. El delantero Kelvin Yeboah sacó un potente zurdazo que se estrelló en el poste derecho del arquero Andrés Sánchez, en lo que fue la más clara del cuadro local en el primer tiempo. San Luis respondió al 9’, cuando Mateo Klimowicz probó y su disparo fue contenido por el guardameta de Minnesota.

Se despiden con triunfo | X

Minnesota mantuvo la presión y al 11’, Joaquín Pereyra estuvo cerca de abrir el marcador con otro disparo de pierna zurda que pasó apenas por un costado. A pesar del dominio territorial y los constantes disparos al arco por parte del equipo estadounidense, la contundencia fue lo que terminó marcando la diferencia.

Fue San Luis quien encontró el gol en la recta final del primer tiempo. En un tiro de esquina, João Pedro se elevó dentro del área y conectó un sólido cabezazo para vencer al portero rival y poner el 1-0 en favor del conjunto potosino. Un gol que cayó en el momento justo para darle confianza al equipo mexicano.

Marcó el primero del partido | x

Durante el segundo tiempo, Minnesota insistió con llegadas al área rival, pero siguió sin poder romper el muro defensivo ni vencer a un atento Andrés Sánchez. La oportunidad más clara la tuvo al minuto 82’, cuando Bongokuhle Hlongwane se plantó mano a mano frente al arquero, quien logró achicar el espacio y tapar el disparo, manteniendo la ventaja.

Ya en el minuto 89’, San Luis sentenció el partido con un gol de Sebastián Pérez Bouquet, quien había ingresado minutos antes. El mediocampista aprovechó un error en la salida rival y definió con calma para el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Atlético San Luis se despide de la competencia con cinco puntos. Aunque no logró avanzar a la siguiente fase, cerró su participación con un triunfo importante que deja buenas sensaciones para el torneo local.

Ambos se van eliminados | X

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Leagues Cup 2025 EN VIVO: Todos los juegos de HOY 6 de agosto